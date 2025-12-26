Размер шрифта
Экзамены на права могут разрешить сдавать без предъявления одного документа

МВД России может разрешить сдавать экзамены на права без предъявления медсправок
В России могут разрешить сдавать экзамены на право управления транспортным средством и получение водительского удостоверения без предъявления медицинской справки. МВД РФ подготовило соответствующий проект постановления правительства Российской Федерации.

Как говорится в пояснительной записке, проектом предусмотрены положения, освобождающие заявителя от представления медицинского заключения при наличии сведений о нем в реестре. В ней сказано, что медицинские организации будут в форме электронного документа оформлять медицинские заключения о наличии (отсутствии) у водителей автомобилей или кандидатов в водители медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению машинами. Они будут размещаться в федеральном реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. МВД и Минздрав России будут осуществлять обмен данными о сформированных медицинских заключениях, используя единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

До этого адвокат Азамат Жигатов заявил, что с 1 января 2026 года в России не будет действовать механизм автоматического продления водительских удостоверений. Теперь для их замены будет необходимо лично обратиться в госорганы и пройти медицинский осмотр. Автоматическое продление коснулось только тех удостоверений, срок действия которых истекал в указанный выше период.

Ранее стало известно, сколько россиян успешно сдают экзамен на права.

