Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Азербайджан допустил возможность торговли с Арменией

Глава МИД Азербайджана не исключил возможность торговли между Баку и Ереваном
Shutterstock/esfera

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов допустил перспективу увеличения объемов торговли между Баку и Ереваном после того, как в декабре начались поставки азербайджанской нефтяной продукции в Армению. Об этом пишет ТАСС.

«Обращение армянской стороны касалось нефтепродуктов, азербайджанская сторона дала свое предложение, и оно оказалось приемлемым для Армении. Считаем ли мы возможным расширение торговых связей в других сферах? Да, я не могу это исключать», – заявил азербайджанский министр иностранных дел на пресс-конференции, посвященной подведению итогов внешнеполитической деятельности государства за 2025 год.

В то же время он подчеркнул, что, учитывая исторический контекст, существуют определенные области, требующие особого внимания.

«Никто не думает, что Азербайджан и Армения в короткие сроки начнут взаимодействовать в военной, военно-технической сфере или поставлять продукцию двойного назначения. Но потенциальная торговля, охватывающая другие сферы, может быть», – отметил Байрамов.

Ранее Пашинян объяснил пользу мира между Арменией и Азербайджаном.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27511045_rnd_4",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+