Азербайджан допустил возможность торговли с Арменией

Глава МИД Азербайджана не исключил возможность торговли между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов допустил перспективу увеличения объемов торговли между Баку и Ереваном после того, как в декабре начались поставки азербайджанской нефтяной продукции в Армению. Об этом пишет ТАСС.

«Обращение армянской стороны касалось нефтепродуктов, азербайджанская сторона дала свое предложение, и оно оказалось приемлемым для Армении. Считаем ли мы возможным расширение торговых связей в других сферах? Да, я не могу это исключать», – заявил азербайджанский министр иностранных дел на пресс-конференции, посвященной подведению итогов внешнеполитической деятельности государства за 2025 год.

В то же время он подчеркнул, что, учитывая исторический контекст, существуют определенные области, требующие особого внимания.

«Никто не думает, что Азербайджан и Армения в короткие сроки начнут взаимодействовать в военной, военно-технической сфере или поставлять продукцию двойного назначения. Но потенциальная торговля, охватывающая другие сферы, может быть», – отметил Байрамов.

