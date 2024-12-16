Что приготовить на Новогодний стол – 2025: рецепты праздничных блюд от шеф-поваров Лучшие новогодние рецепты на праздничный стол в год Змеи: от салатов и закусок до основных блюд

Новый год — праздник, который предваряет самая тщательная подготовка. Особенное место в списке дел занимают кухонные хлопоты. Встречать праздник у нас принято за столом, а как встретишь — так и проведешь, гласит народная мудрость. Поэтому приготовить нужно все самое вкусное, еще хорошо бы порадовать домочадцев и гостей чем-то необычным. «Газета.Ru» при поддержке шеф-поваров составила новогоднее меню в котором нашлось место и рецептам классических угощений, и оригинальным авторским блюдам.

Тенденции новогоднего стола — 2025

Деревянная Змея, символ 2025 года, ассоциируется с изысканностью, гармонией и умеренностью. Чтобы создать запоминающийся новогодний стол, важно учитывать эти качества. Бренд-менеджер продуктовой компании «Пиканта» Анна Киричек в разговоре с «Газетой.Ru» посоветовала сделать акцент на свежие продукты, натуральные и качественные ингредиенты, а также овощи, зелень, салаты и травы.

«Блюда из рыбы, креветок и мяса будут особенно уместны, как и лаконичная подача с элементами элегантности. Орехи и семена символизируют мудрость и долголетие, а фрукты, такие как яблоки, груши, виноград и тропические плоды, придают свежесть и яркость. Специи, такие как корица, кардамон, тимьян и розмарин, создадут уютную атмосферу, добавив пряные нотки в праздничное меню», — пояснила Анна Киричек.

Новогодние салаты

Легкие и плотные, холодные и горячие, классические и «с изюминкой» салаты — это неотъемлемая составляющая новогоднего стола. Выбирайте, что приготовить на Новый год!

Сельдь под шубой NEW STYLE

close New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Своим фирменным рецептом из книги «Когда вкусно, тогда вкусно» шеф Константин Ивлев поделился с «Газетой.Ru».

Ингредиенты

Для салата:

картофель — 9 шт;



филе сельди — 300 г;



чипсы из свеклы — 100 г;



хрустящий лук — 50 г;



микрозелень — 10 г;



молоко — 50 мл.



соль, перец — по вкусу.

Для заправки:

Майонез — 300 г.

Приготовление:

запеченный картофель натереть на крупной терке ивыложить первым слоем в форму для салата;



слой картофеля промазать майонезом и посыпать хрустящим луком;



филе сельди измельчить в блендере с молоком до кремообразного состояния;



соус из сельди переложить в кондитерский мешок и распределить поверх хрустящего лука;



чипсы из свеклы измельчить в блендере до состояния пудры и посыпать салат через сито.

Совет от шефа Правильно запечь картофель очень легко. Хорошо его промойте и заверните в фольгу. Запекайте в духовке при температуре 200°С в течение 15 минут.

Необычная «Селедка под шубой»

Бренд-шеф пищевого производства Mr.Food Андрей Рязанцев в разговоре с «Газетой.Ru» поделился оригинальными советами по приготовлению салата «Селедка под шубой». Он рекомендует включить в него изысканные элементы:

Желе из свеклы. Вместо обычного слоя свеклы используйте свекольное желе, приготовленное на желатине. Это добавит текстурного разнообразия.



Вместо обычного слоя свеклы используйте свекольное желе, приготовленное на желатине. Это добавит текстурного разнообразия. Подача в форме рулета . Разложите слои на плоской поверхности на пленке, как при приготовлении роллов, скатайте в рулет и охладите. Нарежьте на порции перед подачей.



. Разложите слои на плоской поверхности на пленке, как при приготовлении роллов, скатайте в рулет и охладите. Нарежьте на порции перед подачей. Добавление яблок . Включите в состав натертое кислое яблоко, это добавит свежести и легкую кислинку.



. Включите в состав натертое кислое яблоко, это добавит свежести и легкую кислинку. Использование цветного майонеза. Добавьте в майонез свекольный сок, чтобы он стал розовым, это придаст салату яркий праздничный вид.

«Селедка под шубой» без селедки

Андрей Рязанцев также рассказал, чем заменить селедку, если вы хотите создать вегетарианскую версию или просто разнообразить блюдо.

Замените сельдь жареными или маринованными грибами. Они придают богатый вкус и текстуру.



Используйте мелко нарезанные или молотые морские водоросли (например, нори). Они могут придать блюду «морской» привкус, похожий на селедку.

Бренд-шеф также советует поэкспериментировать со способами подачи салата. Например, можно выложить его в виде рыбки, украсив чешуйками из тонко нарезанной свеклы или моркови.

Также популярный новогодний салат можно подать в порционных формах. Используйте небольшие кольца для формирования салата в порционных кусочках — это придаст еде стильный вид. При декоре салата бренд-шеф советует использовать зелень и овощи.

Свежая зелень, петрушка или укроп на краях, а также узоры из вареной моркови или яичных желтков сделают блюдо более аппетитным. Зерна граната не только добавят цвета, но и интересный вкусовой акцент. Андрей Рязанцев бренд-шеф пищевого производства Mr.Food

Салат с баклажанами и халуми в томатной заправке

close Ryzhkov Photography/Shutterstock/FOTODOM

Рецептом этого блюда к новогоднему столу поделилась Анна Киричек.

Ингредиенты:

баклажаны — 3 штуки;



чеснок — 3 зубчика;



оливковое масло — 6ст. ложки;



халуми — 150 гр;



пармская ветчина для выкладывания сверху — 150 гр;



протертая мякоть томатов Passata— 200 мл;



кинза/петрушка — небольшой пучок;



соль и перец — по вкусу;



базилик свежий — несколько листиков для украшения;



тыквенные семечки жареные — 30 гр. (можно использовать жареные кедрове орешки или жареные кешью).

Приготовление:

Баклажаны нарежьте вдоль на тонкие полоски или кубики. Посолите их и оставьте на 15-20 минут, чтобы они пустили сок. Затем промойте и промокните бумажным полотенцем.



Разогрейте 2 ст. ложки оливкового масла на сковороде. Обжаривайте баклажаны с обеих сторон до золотистой корочки. Это займет около 5-7 минут. Переложите обжаренные баклажаны на тарелку, чтобы они остыли.



В отдельной миске смешайте протертую томатную мякоть (Passata), измельченный чеснок, 4 ст. ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.



Нарежьте халуми на кубики или слайсы. Обжарьте на сковороде с 1 ст. ложкой оливкового масла до золотистой корочки с обеих сторон (примерно 2-3 минуты с каждой стороны).



В большой миске соедините обжаренные баклажаны, заправку, нарезанную зелень (кинзу или петрушку) и аккуратно перемешайте.



Выложите на тарелку или в сервировочную посуду. Сверху положите жареный халуми. Разложите ломтики пармской ветчины.



Посыпьте жареными тыквенными семечками (или орехами, если предпочитаете).



Украсьте свежими листьями базилика для аромата и красивого внешнего вида. Подавайте салат сразу же, когда он еще теплый, но он также хорош и в охлажденном виде.

Салат в тайском стиле с лапшой, говядиной и чили

Помимо традиционных новогодних рецептов эксперты советуют обратить внимание на экзотику. Директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал» Нгуен Хай Иен настаивает, что символ наступающего года – Змея – любит необычные, яркие блюда. Эксперт предлагает приготовить новогодний салат в тайском стиле с лапшой, говядиной и чили.

Ингредиенты:

1 упаковка (90 г) лапши быстрого приготовления;



200 г говяжьего толстого края или вырезки;



1 длинный огурец;



1 маленькая красная сладкая луковица;



2,5 см свежего корня имбиря;



1 красный перец чили;



сок и цедра 1 лайма;



2 ч. л. коричневого сахара;



3 ст. л. соевого соуса;



растительное масло;



соль;



дольки лайма для подачи.

Приготовление:

Приготовьте лапшу согласно инструкции на упаковке. Остудите, откиньте на дуршлаг;



Нарежьте мясо очень тонкими пластинками, обваляйте в растительном масле, обжарьте на сковороде с антипригарным покрытием буквально по 30 сек. с каждой стороны. Готовое мясо сложите в миску, полейте половиной соевого соуса;



Огурец очистите, разрежьте вдоль пополам, выскребите ложкой семена. Мякоть нарежьте поперек кусочками толщиной 1 см. Посолите;



Для заправки натрите на мелкой терке имбирь, отожмите сок, смешайте с оставшимся соевым соусом, сахаром, соком и цедрой лайма;



Очистите лук, нарежьте тонкими полукольцами. У чили удалите семена и перегородки, мякоть нарежьте колечками;



Смешайте все подготовленные ингредиенты, кроме лапши, полейте заправкой, перемешайте. Добавьте лапшу, перемешайте и подавайте с дольками лайма.

Салат с курицей, ананасом и кешью

Шеф-повар ресторана «Калабаса» Андрей Лысогор предлагает приготовить на новогодний стол легкий салат с курицей.

Ингредиенты:

• отварная куриная грудка (нарезанная кубиками);

• консервированный ананас (кубики);

• кешью (обжаренные);

• красный лук (тонко нарезанный);

• майонез или йогурт для заправки;

• соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте заправку и аккуратно перемешайте.

Новогодние закуски

Украсьте новогодний стол в год Змеи затейливыми закусками, и радость гостей будет гарантирована! Бренд-шеф Андрей Рязанцев предлагает несколько вариаций на тему закусок из баклажан.

Баклажаны по-абхазски

Ингредиенты:

баклажаны свежие – 400 г;



масло растительное – 50 г;



соль – 5 г.

Для соуса:

сметана – 300 г;



сыр фета – 100 г;



чеснок свежий – 15 г;



аджика абхазская – 10 г;



хмели-сунели – 2 г;



кинза свежая – 15 г;

Приготовление:

Баклажаны промыть, нарезать кружочками толщиной 1 см, присолить и ставить на 10-15 минут.



В это время подготовим соус. Брынзу натереть на крупной терке, соединить со сметаной добавить мелко нарубленный чеснок, аджику, хмели-сунели и рубленную кинзу. * Смешать все ингредиенты. Отставить соус в холодильник.



Баклажаны промыть от соли, обжарить на растительном масле до золотистого цвета, остудить.



Выложить слоями в глубокую посуду чередуя соус и обжаренные баклажаны, убрать в холодильник на 2 часа, при подаче украсить веточками кинзы, зернами граната.

close Nikonov Vladimir/Shutterstock/FOTODOM

Баклажаны карамелизованные по-азиатски

Ингредиенты:

баклажаны свежие – 1000 г;



соль – 10 г;



масло растительное – 50 г;



кинза свежая – 15 г;



кунжутные семена – 5 г;



свежий стручковый перец – 1 шт. (на декор).

Для соуса:

перец чили свежий – 3 г;



чеснок свежий – 20 г;



соевый соус – 100 г;



уксус яблочный – 100 г;



сахар – 70 г;



крахмал кукурузный – 15 г;



масло растительное – 40 г;



соус сладкий чили – 50 г;



масло кунжутное – 5 г.

Приготовление:

Баклажаны промыть и нарезать произвольно ассиметричными дольками 1*3 см, присолить, отставить на 10-15 минут.



Подготовить соус для карамелизации: соединить рубленый чеснок и рубленый перец чили, добавить соевый соус, уксус, сахар, крахмал тщательно перемешать. Затем добавить масло растительное, кунжутное и соус сладкий чили, еще раз перемешать.



Промыть от соли нарезанные баклажаны, просушить салфеткой, на широкой сковороде раскалить масло, выложить баклажаны, обжаривать на сильном огне не часто помешивая до золотистой корочки 3-4 минуты.



Ввести подготовленный соус, довести до кипения, аккуратно помешивая, снять с огня, добавить рубленную кинзу и кунжут.



Остудить. При подаче украсить стрелками перца чили.

Томатные тарталетки

close Sergey Fatin/Shutterstock/FOTODOM

Анна Киричек предлагает приготовить легкие томатные тарталетки, которые станут украшением праздничного меню.

Ингредиенты:

Для теста:

мука пшеничная — 250 г;



масло сливочное (холодное) — 150 г;



яйцо — 1 шт;



протертая мякоть помидоров Passata — 5 ст. ложек (около 30 г);



вяленые помидоры — 2 ст. ложки (около 20 г);



соль — ¼ ч.л.

Для начинки с рыбой:

филе слабосоленой форели — 150 г;



творожный сыр (например, филадельфия, рикотта или маскарпоне) — 150 гр;



лимонный сок — 1 ч. ложка (по желанию);



зелень (укроп, петрушка, базилик) — по вкусу (около 1 ст. ложки нарезанной зелени);



соль и черный молотый перец — по вкусу.

Для украшения:

Листочки зелени (укроп, петрушка, базилик) — по вкусу,



Лимон (для нарезки ломтиками, по желанию) — 1/2 шт.

Приготовление:

Вяленые помидоры обсушить от масла на салфетке, нарезать мелко по 3-5 мм.



Смешайте в миске 250 г муки и 0,5 ч. л. соли. Добавьте 150 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, и разотрите в крошку. Вбейте яйцо, добавьте 5 ст. л. Passata и нарезанные вяленые томаты. Замесите тесто, заверните в пленку и охладите 30 минут.



C помощью стакана или формы для тарталеток вырежьте из теста кружки диаметром чуть больше диаметра формы (чтобы тесто немного заходило за края формы). Если у вас нет формы, можно использовать силиконовые или бумажные формы для кексов.



Выложите тесто в формы для тарталеток, аккуратно прижмите его по бокам и дну. Несколько раз проткните дно вилкой, чтобы тесто не поднялось при выпекании.



Выпекайте в разогретой духовке 15–20 минут, пока тарталетки не станут золотистыми и хрустящими.



Нарежьте 150 г семги мелкими кубиками (или тонкими ломтиками). В миске смешайте 100 г творожного сыра с 1 ч. л. лимонного сока, добавьте 1 ст. л. нарезанной зелени (укроп, петрушка), соль и перец.



Когда тарталетки полностью остынут, наполните каждую: разложите сырную массу по тарталеткам и семгу сверху.



Украсьте зеленью и тонкими дольками лимона по желанию.

Помимо этого, можно попробовать приготовить:

Тарталетки с муссом из авокадо и креветками: это легкая, изысканная и полезная закуска.



Мини-шашлычки из овощей и сыра фета: яркие и вкусные, идеально подойдут для вегетарианцев.



Брускетты с хумусом и вялеными томатами: простая, но элегантная закуска, подчеркивающая вкус сезонных продуктов.

Кстати Уделите внимание презентации закусок. Используйте оригинальные тарелки и подставки, украсьте закуски свежей зеленью, съедобными цветами или специями.

Основные новогодние блюда

Сочные куриные ножки в мешочке

Анна Киричек рекомендует приготовить на новогодний стол в год Змеи нежные, ароматные и очень сочные куриные ножки.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 500 г;



куриная ножка — 6 шт;



протертая мякоть томатов Passata — 200 мл;



шампиньоны — 300 г;



баклажаны — 300 г;



лук — 100 г;



соль — по вкусу;



перец — по вкусу;



растительное масло — 120 г.

Приготовление:

Нарежьте лук, баклажаны и грибы небольшими кубиками.



Обжарьте лук, затем добавьте баклажаны, грибы, протертую мякоть томатов, соль и перец. Прожаривайте смесь 15 минут и дайте остыть.



Голени, смазанные растительным маслом, жарьте 30 минут, после чего остудите.



Раскатайте тесто толщиной 3 мм и нарежьте на квадратики (примерно 15 см).



В середину каждого квадрата положите 3 ст. ложки начинки и поставьте голень.



Соберите края теста и слегка закрепите их нитью. Чтобы косточка не пригорела, обмотайте ее фольгой.



Выложите заготовки на противень, смазанный маслом или застеленный бумагой для выпекания.



Выпекайте 20 минут до золотистого цвета в разогретой до 180 градусов духовке.



Снимите нити и подавайте к столу.

Нгуен Хай Иен при приготовлении основных блюд рекомендует уделить внимание рыбе и морепродуктам. Она предлагает три оригинальных рецепта для новогоднего стола в год Змеи.

Холодная лапша с креветками и ореховой заправкой

close Chase D'animulls/Shutterstock/FOTODOM

Ингредиенты:

300 г рисовой лапши;



300 г очищенных вареных креветок;



1 небольшой пучок кинзы.

Для заправки:





60 г жареного арахиса;



100 мл кокосового молока;



1 зубчик чеснока сок;



1 лайма соль.

Приготовление:

Сварите лапшу в большом количестве кипящей подсоленной воды согласно инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой, обсушите;



Для заправки очистите и измельчите чеснок. Сложите в стакан блендера все ингредиенты и взбейте до однородности, при необходимости добавив немного воды;



Смешайте лапшу с заправкой и креветками, посыпьте мелко нарезанной кинзой и подавайте.

Фаршированные кальмары с пастой, петрушкой и чесноком

Ингредиенты:

400 г ракушек;



4 филе тушек средних кальмаров;



1 стакан черствых хлебных крошек;



1 средний пучок петрушки;



4 зубчика чеснока;



цедра и сок 1 маленького лимона;



сливочное и растительное масло;



соль;



черный перец.

Приготовление:

Снимите с кальмаров тонкую пленку, удалите изнутри хитиновую пластинку, залейте кальмаров кипятком на 1 мин., обсушите;



Мелко порубите петрушку с очищенным чесноком и с цедрой. Обжарьте в смеси растительного и сливочного масла, 1 мин. Приправьте солью и мускатным орехом;



Добавьте хлебные крошки, соль и перец. Обжарьте до румяного цвета крошек, прибавив еще сливочного масла. Немного остудите;



Нафаршируйте кальмаров крошками, оставив немного для подачи. Быстро обжарьте кальмаров в сливочном масле, посолите и поперчите;



Сварите ракушки в большом количестве кипящей подсоленной воды согласно инструкции на упаковке, откиньте на дуршлаг, смешайте со сливочным маслом, выложите на тарелки;



На ракушки выложите кальмаров, посыпьте оставшейся крошкой и подавайте.

Паста с лососем и щучьей икрой

Ингредиенты:

400 г перьев;



400 г филе лосося без кожи;



1 банка (200 г) щучьей икры;



300 мл сливок жирностью 20–30%;



1 маленький пучок петрушки;



тертый мускатный орех на кончике ножа;



свежемолотый белый перец;



соль.

Приготовление:

Перья поставьте вариться согласно инструкции на упаковке в большом количестве бурно кипящей подсоленной воды.



Нарежьте петрушку: стебли – кружочками толщиной 2 мм, листья – как можно мельче, почти в пасту. Лосося нарежьте кубиками 1,5 см, посолите и поперчите.



Налейте в сотейник сливки, добавьте петрушку и лосося, приправьте мускатным орехом и доведите до кипения. кипящей подсоленной воды. 1,5 см, посолите и поперчите.



Готовую пасту откиньте на дуршлаг, стряхните лишнюю жидкость, выложите в сотейник в сливочный соус. Перемешайте и прогрейте.



Разложите пасту по подогретым глубоким тарелкам, поверх выложите по ложке икры. Сразу же подавайте.

Гарниры

Современные гарниры отличаются разнообразием и оригинальностью. Помимо стандартного картофельного пюре или спагетти можно использовать:

Крем-шпинат с грецкими орехами. Нежный и питательный гарнир, богатый витаминами.



Запеченную брокколи с чесноком и пармезаном. Это простое, но вкусное блюдо, которое идеально сочетается с мясом и рыбой.



Картофельное пюре с трюфельным маслом. В этом виде гарнир заиграет изысканными нотками и добавит праздничности столу.

Чтобы сделать праздничным не только новогодний ужин, но и завтрак 1 января, Андрей Рязанцев предлагает с утра приготовить тающие во рту драники.

Драники с лососем и творожным кремом

close DronG/Shutterstock//FOTODOM

Ингредиенты:

Для драников:

картофель свежий – 400 г;



лук репчатый – 50 г;



яйцо – 1 шт;



чеснок – 5 г;



мука пшеничная – 50 г;



соль – 5 г;



укроп свежий – 5 г;



масло растительное – 100 г.

Для творожного крема:

сыр творожный – 90 г;



сметана – 25 г;



укроп – 5 г;



чеснок свежий – 2 г;



лосось с/с филе 100гр.

Приготовление:

Картофель натереть соломкой 2 мм. Промыть 3 раза в холодной воде и отжать.



Добавить мелко нарубленный репчатый лук, тертый чеснок и рубленный укроп.



Добавить соль, муку и яйцо.



Тщательно перемешать.



Разделить на 10 равных частей. Сформировать некрупные драники и обжарить на сковороде на растительном масле до готовности.



Далее творожный сыр соединить со сметаной, добавить рубленный укроп и чеснок. Тщательно перемешать.



Лосось нарезать тонким слайсом.



Сервировать на тарелку подготовленные драники, через кондитерский мешок выложить творожный соус, на творожный соус выложить свернутыми «розочками» сегменты лосося.

Как не переесть в новогоднюю ночь

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина рассказала «Газете.Ru» о правилах, которых следует придерживаться за новогодним столом.

«Во первых, не нужно голодать весь день, с целью того, чтобы под бой курантов скушать все, что запрещали трогать весь вечер. Хорошенько позавтракайте 31 декабря, далее можно перекусить или устроить обед чуть позже привычного времени. Пищу надо выбирать простую, легкую. Нежирное мясо или рыба, любая крупа, молочные продукты, яйца и конечно свежие овощи и фрукты», — рассказала она.

За столом эндокринолог советует есть небольшими порциями. Прожевывать пищу следует медленно, запивать водой и закусывать свежей зеленью или салатными листьями. Зелень — хороший источник клетчатки, в ней содержатся вещества помогающие переварить большое количество белков и жиров содержащихся в праздничной пище.

За столом не стоит налегать на соленые блюда, они разжигают аппетит и способствуют образованию отеков. После новогоднего застолья не стоит доедать блюда со стола. Ведь эта пища калорийна и богата сложными жирами и белками. Дайте организму отдохнуть от застолья. Можно например отложить завтрак, выпить чая из чабреца или шиповник, эти растения помогают пищеварению. Ну а спустя полчаса, час можно и позавтракать. Хорошим выбором будет каша, омлет или творог. В обед быстро насытиться и не ощутить тяжести поможет легкий суп на курином или рыбном бульоне. И уже к ужину вы сможете съесть оставшиеся лакомства с новогодней ночи. Мария Калошина врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области

На следующий день эндокринолог советует вернуться к привычному режиму питания и выбирать уже повседневные блюда. Также врач советует: