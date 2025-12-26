Размер шрифта
В туалете китайского ТЦ установили специальные двери против курящих

SCMP: в туалете китайского ТЦ двери становятся прозрачными, когда там курят
ifeng.com

Торговые центры в городе Шэньчжэнь на юге Китая внедрили технологию стеклянных дверей в мужских туалетных кабинках, которые становятся прозрачными при обнаружении сигаретного дыма. Мера направлена на борьбу с курением в общественных местах, пишет South China Morning Post.

Технология внедрена в Международном центре Шуибэй и здании Шуибэй Цзиньцзо — крупных ювелирных торговых комплексах провинции Гуандун. По данным администрации, стекло работает в обычном режиме как непрозрачное, однако при срабатывании датчика дыма на несколько секунд отключается питание, и поверхность становится прозрачной. На дверях кабинок размещено предупреждение: «Стекло станет прозрачным, если вы курите».

Инициатива вызвала позитивную реакцию пользователей интернета, которые отметили отсутствие эффекта от традиционных мер, таких как штрафы и запреты. Некоторые призвали распространить технологию на другие города страны. Вместе с тем часть людей выразила обеспокоенность возможным нарушением приватности.

Сотрудник одного из торговых центров, представившийся фамилией Чжао, сообщил, что тестирование технологии началось в августе 2025 года и получило положительные отзывы от посетителей и арендаторов. Ранее администрации регулярно поступали жалобы на курение в туалетах.

Для предотвращения ошибок в работе системы разработчики калибруют датчики так, чтобы они реагировали только на дым, а рядом со стеклом устанавливается кнопка сброса на случай ложного срабатывания.

Ранее ученые предупредили о новой скрытой опасности пассивного курения.

