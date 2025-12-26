В США за год отменили рекордное число принятых при Байдене законов

Daily Caller: республиканцы в 2025 году отменили 22 закона, принятых при Байдене

Конгрессмены-республиканцы в 2025 году отменили рекордные 22 закона, которые были приняты при бывшем президенте Джо Байдене. Об этом сообщило издание Daily Caller.

«Республиканцы отменили 22 постановления, принятые в последние месяцы президентства Байдена, которые ограничивали добычу ископаемого топлива, поэтапно снижали продажи автомобилей с бензиновыми двигателями и ограничивали доступ к кредитам под предлогом ограничения комиссий за овердрафт», — говорится в материале.

Издание добавило, что республиканцы также установили рекорд по числу отмененных документов с принятия закона о пересмотре решений конгресса (CRA) в 1996 году.

3 декабря президент США Дональд Трамп отменил действие всех документов, которые были подписаны не лично Байденом, а автоматическим устройством. Глава Белого дома уточнил, что речь, в том числе идет, о помилованиях и сокращениях наказаний.

28 ноября Трамп заявил, что Байден подписал в общей сложности 92% документов с помощью автопера.

Ранее Трамп назвал Байдена «дураком» из-за многомиллиардных трат на Украину.