«Миротворец» удалил супругу Зеленского из черного списка

Украинский сайт «Миротворец» удалил жену кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского из базы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, до этого сайт признал ее «информатором незаконных вооруженных формирований».

«Миротворец» известен скандальными публикациями. На сайте публикуются данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых причисляют к «изменникам родины».

Ранее сообщалось, что жена Зеленского отреагировала на включение в «Миротворец».