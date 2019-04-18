Эксперт: «Роснефть» являет собой пример разительного контраста в сравнении с другими госкомпаниями

«Роснефть» - по сути, единственная крупная госкомпания, которая была создана с нуля, её ключевые активы приобретались с рынка в условиях жесткой конкуренции, отмечает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

«В этом смысле она представляет разительный контраст с такими игроками как «Сбербанк», «Газпром» и «Транснефть», получившими все свои активы в наследство от СССР. Газовая корпорация, например, унаследовала самые лакомые советские сырьевые активы, и ей не нужно было выстраивать бизнес с чистого листа», — пояснила она.

По словам Косаревой, в течение десятилетей «Газпром» привык находиться в привилегированном положении: ещё в 1970-е годы газовики почти на 40 лет получили сверхльготные условия для работы внутри страны, сейчас они имеют таможенные, налоговые, административные преференции от регулятора и монопольное право на экспорт газа.

«В отличие от «Роснефти», которая отправляет на дивиденды 50 % чистой прибыли по МСФО, «Газпром» по предварительным данным может ограничиться 17%. И, несмотря на то, что выручка газовой монополии сопоставима с выручкой «Роснефти», именно нефтяная компания является крупнейшим налогоплательщиком и в этом году перечислила в бюджет рекордные 4 трлн руб.», — подчеркнула Косарева.

«Суммарный объем поступлений от приватизационных сделок с участием Роснефти составил более 67 млрд долл. Это - почти в 9 раз больше аналогичной суммы по другим нефтяным компаниям. То есть тот же Лукойл, который в 90-е по масштабам намного превосходил «Роснефть», принес государству лишь жалкие крохи. То же самое можно сказать и о «Сургутнефтегазе», который имеет на счетах колоссальные средства, но с большой неохотой перечисляет их в казну», — резюмировала она.