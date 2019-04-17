ABC: Белый дом готовит «агрессивный» ответ на публикацию доклада по «российскому делу»

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Администрация Белого дома ожидает публикации отредактированного генпрокурором доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США и намерена «агрессивно» на нее ответить, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

На телеканале напомнили, что публикация документа ожидается в четверг, 18 апреля. По данным источников, в этот же день будет опубликовано заявление пресс-секретаря Белого дома по поводу доклада.

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В ABC добавили, что президент США Дональд Трамп не собирается читать весь доклад и ознакомится только с тезисами, которые представят ему его помощники.

Ранее Трамп заявлял, что он не беспокоится по поводу публикации доклада по «российскому делу».