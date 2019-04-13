Экс-советник Трампа требует показать ему отчет по «российскому делу»

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Экс-советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун потребовал, чтобы его адвокатам передали полный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебные документы.

Согласно этим документам, Стоун и его юристы усомнились в конституционности назначения Мюллера, а также в том, что расследование в отношении экс-советника было проведено законно.

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«Стоун не требует, чтобы доклад был обнародован, а только предоставлен его консультанту, чтобы тот мог оказывать помощь в выстраивании его защиты», — заявили адвокаты Стоуна.

Ранее сообщалось, что Стоун был задержан в американском штате Флорида.

Он был обвинен в лжесвидетельстве, давлении на свидетелей и препятствовании правосудию. Судебный процесс над бывшим советником Трампа начнется 5 ноября 2019 года.