Нетаньяху объявил о начале коалиционных переговоров
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что уже начал переговоры с партийными лидерами о создании новой правящей коалиции, сообщает РИА «Новости».
«Уже этой ночью почти все они [лидеры правых апртий] публично заявили, что будут рекомендовать меня для формирования следующего правительства», — сказал Нетаньяху.
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Также во время выступления перед своими сторонниками он назвал результаты выборов «невообразимым достижением».
В настоящий момент итоги выборов в Израиле не подведены.
Ранее и Нетаньяху, и его основной конкурент на выборах Бенни Ганц объявили о своей победе.