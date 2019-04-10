Нетаньяху объявил о начале коалиционных переговоров

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что уже начал переговоры с партийными лидерами о создании новой правящей коалиции, сообщает РИА «Новости».

«Уже этой ночью почти все они [лидеры правых апртий] публично заявили, что будут рекомендовать меня для формирования следующего правительства», — сказал Нетаньяху.

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Также во время выступления перед своими сторонниками он назвал результаты выборов «невообразимым достижением».

В настоящий момент итоги выборов в Израиле не подведены.

Ранее и Нетаньяху, и его основной конкурент на выборах Бенни Ганц объявили о своей победе.