Песков оценил слова Зеленского о готовности встретиться с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление победителя первого тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о готовности ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что Путин открыт к диалогу для решения всех проблем, которые стоят на повестке дня, если он не «обрамлен провокациями» и «разукрашен диверсиями».

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«Но при этом президент Путин всегда остается сторонником диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что президент России изначально был сторонником диалога по вопросу урегулирования в Донбассе, отметив однако, что Москва не является участницей этого конфликта.

«Конфликт могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным.