Названы основные схемы мошенников в 2026 году

Мошенники в 2026 году продолжат подстраивать свои схемы под любые новые соцвыплаты и изменения в социальной сфере, а также активнее сочетать цифровые технологии с психологическим давлением. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Одна из самых заметных тенденций этого года — использование дипфейков: сгенерированных аудио и видео, которые имитируют голос и внешность родственника, близкого человека или начальника. Такая подмена нужна, чтобы повысить доверие к сообщению и получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах» или к банковским приложениям. Отдельным направлением останутся схемы кражи доступа к «Госуслугам». Мошенники могут звонить от лица операторов связи или якобы «службы Госуслуг», а в основе чаще всего лежит фишинговая ссылка или просьба сообщить код из СМС. Цель та же — перехватить учетные данные и дальше действовать от имени человека», — отметил Щербаченко.

По его словам, сохранятся и финансовые пирамиды. Эксперт отметил, что их можно отличить по отсутствию лицензии, фиктивным отзывам, скудной информации на сайте, обещаниям сверхдоходности вроде 5–10% в день и агрессивному сетевому маркетингу. Распространению таких схем помогает вера в «легкие деньги» и желание заработать больше, чем дают привычные инструменты вроде вкладов, пояснил экономист.

Он уверен, что фишинг останется самым массовым инструментом: людям обещают «выигрыш» или «выплату», и они сами вводят данные карты и персональные сведения, упрощая мошенникам задачу. Кроме того, преступники все чаще используют гиперперсонализированные атаки: вместо широких рассылок делают точечные письма и сообщения на основе заранее собранной информации о жертве, в том числе из соцсетей, добавил эксперт.

Чтобы снизить риск, Щербаченко рекомендовал не переходить по неизвестным ссылкам в мессенджерах и почте, пользоваться только официальными приложениями, включить двухфакторную аутентификацию, регулярно обновлять пароли и делать их длиной не менее 12 символов, меняя раз в два-три месяца.

Ранее сообщалось, что мошенники за праздники совершили более 30 млн звонков россиянам. 

