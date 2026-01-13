Один из главных исполнителей теракта в «Крокусе» дал первые показания

ТАСС: суд начал допрос одного из исполнителей теракта в «Крокусе» Мирзоева

В Москве 2-й Западный окружной военный суд начал допрашивать одного из четырех главных фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева, передает ТАСС.

Один из участников процесса рассказал о показаниях 35-летнего подсудимого. По словам Мирзоева, во время теракта он сознавал, что станет целью правоохранителей РФ. При нападении подсудимый и другие задержанные пользовались кнопочными телефонами.

Как уточняется, завербовавший боевиков и находящийся в России в розыске Сайфулло приказал Мирзоеву «во всем слушаться Фаридуни» (главный фигурант дела). Подсудимый также подтвердил, что тот велел всем участникам нападения пить воду с незаметно добавленным наркотиком.

«Газета.Ru»

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600.

Причиненный ущерб составил около 6 млрд руб. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее террорист из «Крокуса» пожаловался на грубое задержание.