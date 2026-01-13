Стало известно, что россияне ищут в интернете про финансы

Каждый 18-й запрос россиян про финансы в 2025 году был связан с долларом

Россияне в течение 2025 года более 6 млрд раз обращались к финансовой тематике в своих поисковых запросах. По данным темы «Финансы» поиска Яндекса (есть у «Газеты.Ru»), в 53% финансовых запросов пользователи искали информацию по поводу курсов валют и макроэкономических показателей, значений финансовых терминов и правил ведения бизнеса.

«Курсы валют стали ключевой темой финансового поиска в 2025 году. Абсолютным лидером по интересу был доллар, на актуальный курс которого пришлось 5,5% всех обращений, то есть каждый восемнадцатый финансовый поисковый запрос. Количество обращений за год увеличилось на 15%. Значительное внимание пользователи также уделяли другим валютам: интерес к евро был в три раза ниже, чем к доллару, к тенге — в пять раз, а к юаню — почти в семь раз. Среди лидеров также выделялись запросы по белорусскому рублю и дирхаму», — отмечается в исследовании.

Там добавляется, что другой актуальной темой для россиян стал поиск сведений о российских банках. В топ-100 самых популярных финансовых запросов года вошли личные кабинеты онлайн-банков, уточняется в исследовании. В совокупности на «банковские» обращения пришлось около четверти всех непродуктовых запросов.

Около 4% всех обращений в 2025 году было связано с пояснительными запросами финансовых терминов. Чаще всего пользователи интересовались значением слов «эквайринг», «лизинг», «инфляция», «рентабельность» и «франшиза», сказано в исследовании.

Там говорится, что формулировки запросов со словом «как» были сосредоточены вокруг конкретных процедур: международных переводов, открытия ИП и оформления самозанятости.

По поводу ключевой ставки ЦБ россияне 2025 году чаще всего искали текущий уровень ставки (68% запросов), даты ближайших заседаний ЦБ (20%) и прогнозы изменения ставки (5%).

