В Совфеде объяснили, зачем Трампу понадобилась Гренландия

Пушков: США больше не могут господствовать в мире

Сейчас США уже не по силам мировое господство, выразил мнение в Telegram-канале член Совфеда Алексей Пушков.

Сенатор считает, что действия американского президента Дональда Трампа говорят о его попытке «ренационализировать» внешнюю политику страны на фоне глобального движения к многополярности. Пушков назвал курс, выбранный Белым домом, «эгоистическим империализмом».

Член Совфеда пояснил, что лидер США считает лозунг «Америка превыше всего!» важнее «экспорта демократии» в другие страны, союзнических обязательств и международного права. У действующей американской администрации нет задачи перестроить мир «по образцу и подобию Америки», как это было после Второй мировой войны. Хотя глобальное господство в США сейчас невозможно, Трамп стремится превратить Западное полушарие в неприступную для конкурентов и противников «крепость».

«Гренландия, по его (Трампа. — «Газета.Ru») убеждению, должна стать частью этой «крепости», — добавил Пушков.

Он заметил, что реалистичность замыслов американского лидера — «другой вопрос».

Накануне Трамп раскритиковал оборону Гренландии, заявив, что она состоит «из двух собачьих упряжек». По его мнению, остров окружен российскими и китайскими военными судами, и если его не будут контролировать США, Москва и Пекин якобы могут его захватить. Поэтому, подчеркнул политик, Вашингтон получит Гренландию «так или иначе». На этом фоне его спецпосланник обвинил Данию в «оккупации» острова.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил готовить вторжение в Гренландию.