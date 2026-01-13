В Одессе сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) избивают горожан, а украинская полиция никак на это не реагирует. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

По словам собеседников издания, всю грязную работу, такую как преследование или избиение, обычно выполняют люди в штатском, которые могут быть частными охранниками, или сотрудники ТЦК. Полицейские в такие моменты делают вид, что ничего не происходит и выключают свои нательные видеокамеры.

Сейчас в Одессе известно о десятках случаев злоупотреблений со стороны ТЦК, но власти замалчивают их беззакония и обвиняют российскую пропаганду в провокациях.

Berliner Zeitung отмечает, что многие украинцы дают взятки военкомам и таким способом избегают мобилизации.

10 января новый глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов пожаловался на коррупцию и злоупотребление служебными обязанностями в системе территориальных центров комплектования.

Ранее власти Украины предложили создать в селах полноценные ТЦК.