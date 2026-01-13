Снегопад и штормовой ветер обесточили семь поселков в Кузбассе

В Кузбассе из-за непогоды без электричества остались семь поселков

В семи поселках Кемеровской области отключилось электроснабжение. Об этом сообщил в Telegram-канале Андрей Шарнин, глава Новокузнецкого округа, в котором находятся населенные пункты.

Чиновник объяснил, что проблемы со светом возникли из-за шквалистого ветра и обильного снегопада. Он уточнил, что электричества нет у жителей Калиновского, Красинского, Рассвета, Учула, Верх-Кинерков, Гавриловки и Бенжерепа-1.

«На восстановление электроснабжения брошены все необходимые силы и средства», — подчеркнул глава округа.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и отнестись к случившемуся с пониманием и терпением.

На прошлой неделе в нескольких районах Владикавказа и ряде населенных пунктов Северной Осетии тоже пропало электроснабжение из-за ухудшения погоды и сильного ветра. В регионе зафиксировали более 12 обрывов линий электропередачи.

Ранее в центре столицы Камчатки сошла лавина.