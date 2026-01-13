Размер шрифта
Новости. Общество

В СК сообщили, что мошенники делают дипфейки с сотрудниками ведомства

Мошенники используют ИИ, чтобы подделывать звонки от публичных сотрудников СК
Максим Блинов/РИА Новости

Мошенники используют искусственный интеллект (ИИ), чтобы подделывать звонки и сообщения от публичных сотрудников Следственного комитета РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя регионального управления ведомства Дмитрия Канонерова.

Он подчеркнул, что следователи не проводят допрос и опрос россиян по телефону — это не предусмотрено законом.

11 января официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что мошенники используют искусственный интеллект для имитации голоса родственников или доверенных лиц своих жертв. Она отметила, что в основе большинства таких схем лежит способность генеративных моделей создавать правдоподобный текстовый, визуальный или аудиовизуальный контент, который воспринимается потерпевшим как подлинный.

До этого она рассказала, что распознать созданные при помощи ИИ документы и фотографии можно, обратив внимание на мелкие детали. Созданные нейросетями фотографии и различные документы часто содержат противоречивые сведения, в них отсутствуют мелкие детали и искажен фон, подчеркнула Волк.

Ранее в России предложили законодательные меры против дипфейков.

