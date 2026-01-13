Экспорт российской нефти в Китай может увеличиться

В связи с остановкой поставок венесуэльской нефти в КНР Россия может увеличить свой экспорт в Поднебесную. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Блокада Соединенными Штатами поставок нефти из Венесуэлы и аресты танкеров практически остановили экспорт в Китай. Кроме того, как считают эксперты, основные потоки венесуэльской нефти будут переориентированы на американский рынок. В связи с этим уже в марте нынешнего года на китайских нефтеперерабатывающих заводах могут возникнуть проблемы с обеспечением сырьем, что приведет к снижению производства или началу досрочных ремонтных работ.

Такие процессы позволят российскому нефтяному экспорту укрепить позиции в Азии, в первую очередь в Китае. Объемы поставляемой в КНР российской нефти увеличатся, а ныне существующие скидки на нее уменьшатся.

7 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции. По его словам, эта нефть будет продана по рыночной цене, а вырученные средства «будут находиться под моим контролем, чтобы гарантировать их использование на благо народов Венесуэлы и США».

Ранее Китай предупредил США о проблемах из-за венесуэльской нефти.