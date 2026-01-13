В России могут отменить правила противопожарного режима

МЧС: в России в 2026 году могут отменить правила противопожарного режима

МЧС России в этом году может отменить правила противопожарного режима. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС.

Ведомство в настоящее время ведет оценку применения обязательных требований, содержащихся в этих правилах, по результатам которой будет принято решение о продлении действия правил или их отмене.

Правила противопожарного режима (ППР) в РФ регулируются постановлением правительства РФ № 1479. С 2025 года лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны соответствовать профессиональным стандартам или квалификационным требованиям. Для дежурного персонала обязательны средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗ), при этом необходимо строго соблюдать сроки их годности и хранения. При особом противопожарном режиме полностью запрещается использование открытого огня, разведение костров и выжигание сухой травы.

Согласно ППР, в зданиях нельзя устанавливать приспособления, мешающие закрыванию противопожарных дверей, или размещать блоки кондиционеров на лестничных клетках. Запрещается оставлять включенными электроприборы в отсутствие персонала, если это не предусмотрено инструкцией.

За нарушение правил для юридических лиц предусмотрены штрафы до 400 тыс. рублей, для ИП — до 60 тыс. рублей.

Соответствующие правила были введены 1 января 2021 года. Они действуют до 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что россиянам грозят штрафы за мешающую эвакуации входную дверь.