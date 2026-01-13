Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

ЦБ переведет расчет долговой нагрузки на официальные доходы

ЦБ с 2027 года будет рассчитывать ПДН только по официальным доходам заемщиков
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Банк России с июля 2027 года будет рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков исключительно на основе их официальных доходов. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков.

По его словам, это повысит качество оценки закредитованности и снизит риски. Также будут введены ограничения на количество одновременно действующих займов. Кочетков отметил, что в начале действия новых правил возможен временный рост просрочки по рынку.

«С июля 2027 года для расчета ПДН можно будет использовать только официальные доходы. Все это приведет к повышению качества оценки закредитованности и, как следствие, — снижению уровня риска и просрочки», — сказал Кочетков.

В декабре сообщалось, что объемы выдачи кредитных карт в России в ноябре 2025 года снизились до 129,5 млрд рублей, достигнув минимального показателя за последние три года и вернувшись к уровню апреля 2022 года. Сокращение за месяц составило 5%, а с конца лета — 25%. Количество выданных кредиток уменьшилось на 9%, до 1,23 млн, тогда как за три месяца снижение составило 12%.

Ранее в ЦБ высказались об отключении просроченных карт Visa и Mastercard. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606277_rnd_6",
    "video_id": "record::0c20efa3-a08e-421c-a3f2-5bbb8769cc79"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+