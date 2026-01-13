ЦБ переведет расчет долговой нагрузки на официальные доходы

ЦБ с 2027 года будет рассчитывать ПДН только по официальным доходам заемщиков

Банк России с июля 2027 года будет рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков исключительно на основе их официальных доходов. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков.

По его словам, это повысит качество оценки закредитованности и снизит риски. Также будут введены ограничения на количество одновременно действующих займов. Кочетков отметил, что в начале действия новых правил возможен временный рост просрочки по рынку.

«С июля 2027 года для расчета ПДН можно будет использовать только официальные доходы. Все это приведет к повышению качества оценки закредитованности и, как следствие, — снижению уровня риска и просрочки», — сказал Кочетков.

В декабре сообщалось, что объемы выдачи кредитных карт в России в ноябре 2025 года снизились до 129,5 млрд рублей, достигнув минимального показателя за последние три года и вернувшись к уровню апреля 2022 года. Сокращение за месяц составило 5%, а с конца лета — 25%. Количество выданных кредиток уменьшилось на 9%, до 1,23 млн, тогда как за три месяца снижение составило 12%.

