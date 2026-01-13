Размер шрифта
Вызвавшая санитарную авиацию россиянка заплатит несколько сот тысяч рублей

Жительница Иркутской области заплатит 816 тысяч рублей за вызов санавиации
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Жительница Зиминского района Иркутской области заплатит свыше 800 тысяч рублей за вызов санавиации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина во время ссоры нанесла тяжкие телесные повреждения своему знакомому. Пострадавшего пришлось экстренно транспортировать на санитарном вертолете из Зимы в Иркутск, а затем доставить его обратно.

В связи с этим Иркутский областной центр медицины катастроф обратился в Зиминский городской суд с иском о взыскании средств, потраченных на 3,33 летных часа вертолета. Суд удовлетворил требование медиков и заочно взыскал с женщины 816 342 рубля.

1 января сообщалось, что в Магаданской области спасатели с помощью санитарной авиации доставили в медицинское учреждение работника артели , которому стало плохо на отдаленном участке.

Ранее вертолеты эвакуировали пострадавших при взрыве в Стерлитамаке. 

