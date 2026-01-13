Размер шрифта
Новости. Общество

Опрос показал, где в России больше всего любят старый Новый год

RT: 35% россиян ежегодно празднуют старый Новый год
Старый Новый год (Новый год по старому стилю/по юлианскому календарю) каждый год отмечают 35% жителей России, сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса доставки «Купер» и исследовательской компании «ОнИн».

Согласно его результатам, больше всего этой традицией интересуется молодежь в возрасте 18–24 лет и россияне, которым 65+ лет. Среди этих категорий граждан старый Новый год регулярно отмечают 41 и 43% опрошенных соответственно.

«Формат празднования остается преимущественно домашним: 67% мужчин и 68% женщин проводят старый Новый год в кругу семьи», — говорится в исследовании.

Участницы опроса сообщили, что чаще всего готовят праздничный ужин (30%) или повторяют ритуалы Нового года (10%). Мужчины предпочитают смотреть новогодние фильмы (29%) или ходить в гости (17%).

Исследование также показало, что традицию больше всего соблюдают в Москве (39% опрошенных). За столицей следуют Екатеринбург (33%) и Санкт-Петербург (31%).

До этого глава информационной службы Московской епархии Русской православной церкви Александр Волков рассказал, что старый Новый год стал для многих россиян дополнением к официальным праздникам. Священник не видит в этом ничего плохого.

Ранее осужденный рассказал «Газете.Ru» о новогодних традициях в российской тюрьме.

