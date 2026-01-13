Названа минимальная пенсия россиян в 2026 году

Минимальная страховая пенсия россиян по старости в 2026 году составит 14 287,49 рубля. Ее размер рассчитал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин для «Газеты.Ru».

«Минимальный размер страховой пенсии по старости специальным образом не устанавливается, но его можно вычислить расчетным путем, исходя, во-первых, из действующей в настоящее время пенсионной формулы, а во-вторых, стоимости одного индивидуального пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты. Опираясь на эти нюансы, мы получаем, что минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит: 156,76 рубля (стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента) * 30 (минимальное число ИПК, требуемое для назначения страховой пенсии по старости) + 9584,69 рубля (размер фиксированной выплаты) = 14 287,49 рубля», — отметил Балынин.

По его словам, минимальный размер страховой пенсии по старости на 2026 год на 9,9 тыс. рублей или в 3,28 раза выше значения, которое было в январе 2015 года (когда только начала действовать текущая пенсионная формула), — 4358,06 рубля.

Ранее россиянам объяснили, какая зарплата даст максимум пенсионных баллов за год.