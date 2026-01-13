Размер шрифта
В России снизилась доля отсрочки по розничным кредитам

«Ъ»: отсрочки по розничным кредитам составили 65% послаблений банков
Российские банки в 2025 году чаще всего предоставляли послабления по кредитам в виде изменения даты платежа или отсрочки — 65,6% от общего количества послаблений. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Доля кредитов с уступками в прошлом году составила 1,72% от общего количества активных кредитов в портфелях банков. Это почти 3 млн кредитов. Газета отмечает, что популярность отсрочки платежа снижается. В 2024 году она была равна 74,2%, в 2023 году — 85%.

«Перенос даты платежа — самая частая мера, так как она, по сути, ничего не стоит банку и заемщику», — заявила начальник управления методологии кредитных и операционных рисков ОТП-банка Надежда Пискунова. Она подчеркнула, что в прошлом году на рынке наблюдался рост кредитного риска, поэтому увеличился спрос на серьезные меры помощи, включая неначисление процентов за просрочку и замену обеспечения с одного залога на другой.

По мнению директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, снижение переносов дат платежей может быть связано с появлением во второй половине года тенденции к снижению ставок на фоне смягчения денежно-кредитной политики, проводимой Центробанком. У заемщиков, которые брали кредиты по высоким ставкам, появилась возможность провести рефинансирование на более выгодных условиях вместо переноса платежа, добавила она.

До этого сообщалось, что доля россиян с высоким персональным кредитным рейтингом в 2025 году снизилась до 19% против 29% в 2024 году.

Ранее экономист оценил стагнацию в России.

