В Госдуме затребовали документ по мирному плану США и Украины после слов Зеленского

Российским властям необходимо ознакомиться с текстом документа, прежде чем комментировать предложение США и Украины по урегулированию конфликта. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего от России четкого ответа на совместный украинско-американский план.

По словам Журовой, невозможно оценить «реальные условия» плана, не зная его содержания, а заявления сторон пока остаются лишь словами.

«Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать. Пока это только слова… Нам практически сейчас угрожают, а мы даже не знаем, что в итоге в этом предложении», — сказала депутат.

До этого Зеленский заявил, что в Киеве надеются получить ответ России на мирный план из 20 пунктов до конца января. По словам Зеленского, он надеется до конца месяца встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

