Новости. Общество

В итальянском городе зафиксировали резкий рост числа умерших за 10 дней

В итальянской провинции Ареццо началась опасная эпидемия, скончались 14 человек
В небольшом итальянском городе Кастильон-Фьорентино за первые десять дней 2026 года было зафиксировано 14 случаев смерти, что значительно превышает статистическую норму. Об этом сообщает газета Corriere Della Sera.

Мэр города Марио Аньелли отметил, что подобного всплеска не наблюдалось даже во время пандемии COVID-19. В 2025 году в муниципалитете с населением около 12 тысяч человек умерли 133 человека, а за первые девять дней 2026 года не выжили уже 14 жителей разного возраста.

«За первые девять дней года город потерял людей разных возрастов. Подобного количества смертей за столь короткий срок у нас ранее не фиксировали — даже в период пандемии», — сообщил мэр.

Власти пытаются установить причины происходящего. У части умерших перед смертью наблюдались симптомы, схожие с гриппом, но официальной связи между случаями пока не подтверждено. Ситуацию усугубляет демографический дисбаланс: в 2025 году в городе родились 74 человека, что почти вдвое меньше числа умерших.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала о готовности России к эпидемиям.

