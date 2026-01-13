Размер шрифта
У дома польского министра разлили сотни литров навоза

В Польше мужчину, разлившего навоз у дома министра, лишили свободы на два месяца
В Польше мужчину, разлившего навоз перед домом министра сельского хозяйства Стефана Краевского, приговорили к двум месяцам лишения свободы. Об этом пишет Wiadomości WP.

В статье говорится, что 9 января во время протестов фермеров против торгового соглашения ЕС с экономическим блоком Меркосур (туда входят Бразилия, Парагвай, Аргентина и Уругвай) кто-то разлил перед домом министра около 500 л навоза. Полиция начала расследование и задержала мужчину. Как выяснилось, он также пытался повредить забор чиновника, угрожал ему и его жене из-за политической деятельности Краевского.

Как отмечается, задержанный опубликовал в сети видео о своих действиях.

На прошлой неделе фермеры на тракторах создали серьезный затор на кольцевой дороге вокруг Парижа, протестуя против соглашения о свободной торговле между ЕС и блоком Меркосур. Они заняли все пять полос движения на одной стороне бульвара Периферик.

Ранее россиянин угрожал подростку лопатой из-за отказа убирать навоз.

