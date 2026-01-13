Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Мужчина получил пять лет колонии за призывы к терроризму в соцсетях

Житель Забайкалья получил пять лет колонии за призывы к терроризму в соцсетях
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Житель Забайкалья приговорен к пяти годам колонии общего режима за публичные призывы к террористической деятельности в социальных сетях. Об этом сообщает антитеррористическая комиссия Забайкальского края.

Второй Восточный окружной военный суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Установлено, что в соцсетях он призывал к насильственному изменению конституционного строя России. Обвинение поддержала краевая прокуратура.

Подсудимый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ и экстремистские публикации в интернете. Помимо лишения свободы, суд запретил ему использовать информационные сети на три года. Приговор еще не вступил в законную силу.

В конце декабря жительницу Вологодской области вынесли приговор после финансирования Вооруженных сил Украины и публикаций в поддержку запрещенного в России украинского военизированного националистического объединения.

Ранее пожилого жителя Сочи осудили за сотрудничество с СБУ. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606079_rnd_6",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
Хамство в чате — повод для штрафа. Какие оскорбления обойдутся россиянам дороже всего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+