Мужчина получил пять лет колонии за призывы к терроризму в соцсетях

Житель Забайкалья получил пять лет колонии за призывы к терроризму в соцсетях

Житель Забайкалья приговорен к пяти годам колонии общего режима за публичные призывы к террористической деятельности в социальных сетях. Об этом сообщает антитеррористическая комиссия Забайкальского края.

Второй Восточный окружной военный суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Установлено, что в соцсетях он призывал к насильственному изменению конституционного строя России. Обвинение поддержала краевая прокуратура.

Подсудимый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ и экстремистские публикации в интернете. Помимо лишения свободы, суд запретил ему использовать информационные сети на три года. Приговор еще не вступил в законную силу.

В конце декабря жительницу Вологодской области вынесли приговор после финансирования Вооруженных сил Украины и публикаций в поддержку запрещенного в России украинского военизированного националистического объединения.

Ранее пожилого жителя Сочи осудили за сотрудничество с СБУ.