В России не хватает вертолетов для авиаслужб спасения

Авиаслужбам спасения в России не хватает вертолетов, что может негативно сказаться на помощи пострадавшим в результате катастроф. Об этом пишет газета «Известия».

В материале говорится, что нехватка вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-26 складывается в 31 из 111 утвержденных Росавиацией пунктов дежурства соответствующей техники. Такая ситуация сложилась в Воронеже, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Чите, Казани, Симферополе, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Жуковском, Горно-Алтайске, Абакане и других городах.

Перевозчики рассказали «Известиям», что вертолетные авиакомпании не хотят продолжать работы по поисково-спасательному обеспечению (ПСО) и авиационно-космическому поиску без повышения государственных тарифов. Как минимум в 13 регионах РФ долгосрочные контракты на общую сумму в 3 млрд рублей в течение прошлого года оставались без их внимания.

Эксперт Роман Гусаров пояснил, что отряды спасателей базируются на определенных аэродромах, дежурят круглосуточно и в течение получаса обязаны вылететь на место авиационного ЧП. Они обучены действовать в экстремальных условиях, могут десантироваться с вертолетов на сложнодоступные участки местности. Эти службы также работают в интересах космической отрасли: ищут спускаемые аппараты, первыми прибывают на место приземления космонавтов или спасают их в случае нештатной посадки.

Источники издания заявили, что авиапредприятия не могут поддерживать техническое состояние вертолетов и их летную годность из-за низких тарифов. Кроме того, на них влияют заметно увеличившиеся расходы. В среднем за месяц дежурство на ПСО обходится авиакомпании примерно в 6,3 млн рублей.

По данным Gelix Airlines, чтобы сделать работу рентабельной необходимо поднять тарифы минимум на 75%.

Если ситуация не изменится, то количество пробелов в поисково-спасательном обеспечении в России может увеличиться в текущем году в 1,5–2 раза, подчеркнул источник «Известий» в одной из авиакомпаний.

Ранее РФ попросила ИКАО смягчить санкции против российской авиации.