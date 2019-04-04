Порошенко застали на месте сдачи анализов перед дебатами с Зеленским

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Президент Украины Петр Порошенко неожиданно встретился с военными спортивном комплексе «Олимпийский» в центре Киева. Об этом сообщают «Украинские новости».

В материале отмечается, что это произошло после того, как Нацгвардия частично перекрыла вход на территорию «Олимпийского».

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Уточняется, что военные проводили на стадионе тренировки.

Как отмечается, Порошенко порадовался тому, что они проходят реабилитацию в таком формате.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе, и предложил их провести Юлии Тимошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.