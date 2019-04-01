В Кремле навсегда закрыли тему Крыма после слов Зеленского

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков ответил на слова кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского о Крымском полуострове, передает РИА «Новости».

До этого Зеленский рассказал, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным, он потребует от него территории и денежные компенсации.

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По словам Пескова, тема Крыма недопустима в таком «контексте».

«Тема Крыма вообще не подлежит обсуждению - это тема, которая закрыта раз и навсегда», — подчеркнул Песков.

Он назвал неприемлемыми слова об оккупации или аннексии.

«Все, что произошло в Крыму, сделано в строгом соответствии, и, кстати, с законодательством Украины, и на основе Международного права», — заключил Песков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев начнет новый этап возвращения Донбасса и Крыма сразу же после второго тура президентских выборов.

Второй тур запланирован на 21 апреля.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.