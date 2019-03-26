Порошенко обошел всех по стоимости избирательной кампании
Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко обошел своих конкурентов по стоимости избирательной кампании, передает ТАССю
За три месяца Порошенко использовал около $15 млн долларов, что стало рекордным среди всех кандидатов.
Следом за Порошенко идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, она потратила более $ 6 млн долларов.
Кандидат в президенты от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский потратил $3,2 млн долларов.
Отмечается, что Порошенко сформировал избирательный фонд из собственных денег, Тимошенко использует партийные средства.
В свою очередь фонд Зеленского на три четверти наполнен за счет добровольных взносов, остальная сумма — его личные и партийные средства.
Отмечается, что четыре из 39 кандидатов в президенты Украины совсем не тратили деньги на кампанию.
Ранее сообщалось, что Порошенко потратил на рекламу в СМИ $9,3 млн.