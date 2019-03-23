Гриценко требует дебатов с Зеленским

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Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко вызвал шоумена Владимира Зеленского на дебаты в прямом эфире. Об этом он написал в фейсбуке.

Гриценко заявил, что публично вызывает Зеленского выйти с ним на дебаты, чтобы обсудить насущных проблемы.

«Я публично призываю Владимира Зеленского выйти со мной на прямые дебаты, и не одного, а со своей пятеркой, и поговорить о ключевых проблемах, которые волнуют людей», — отметил Гриценко.

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Также кандидат признался, что не знает, как обернутся эти дебаты, но их необходимо провести, чтобы люди услышали ответы, а «не покупали кота в мешке».

Ранее сообщалось, что Зеленский захотел снять неприкосновенность с президента Украины.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.