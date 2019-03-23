Генпрокурор США уведомил конгресс о завершении расследования Мюллера
Министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр уведомил конгресс страны о завершении расследования дела о «вмешательстве России» в выборы, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, Барр сообщил конгрессу о получении отчета Мюллера по «российскому делу».
Реклама
Как отмечается, Барр пообещал уведомить конгресс об основных выводах по расследованию в ближайшее время, возможно на выходных.
При этом Барр подчеркнул, что намерен обеспечить наибольшую возможную прозрачность по отчету Мюллера.
Ранее сообщалось, что демократы призвали Барра опубликовать доклад Мюллера целиком.