Генпрокурор США уведомил конгресс о завершении расследования Мюллера

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Министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр уведомил конгресс страны о завершении расследования дела о «вмешательстве России» в выборы, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Барр сообщил конгрессу о получении отчета Мюллера по «российскому делу».

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Как отмечается, Барр пообещал уведомить конгресс об основных выводах по расследованию в ближайшее время, возможно на выходных.

При этом Барр подчеркнул, что намерен обеспечить наибольшую возможную прозрачность по отчету Мюллера.

Ранее сообщалось, что демократы призвали Барра опубликовать доклад Мюллера целиком.