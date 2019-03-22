КНДР вышла из межкорейского офиса связи с Южной Кореей

Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР вышла из межкорейского офиса связи, передает Reuters.

Отмечается, что это произошло на фоне неудачной попытки президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина положить конец враждебности между государствами, а также после провального саммита лидеров США и КНДР Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

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По данным южнокорейского министерства, Северная Корея объявила о данном решении утром в пятницу, 22 марта, в ходе встречи с южными соседями. Представители КНДР объяснили этот шаг «указаниями сверху».

Межкорейский офис связи был открыт 14 сентября 2018 года. В отсутствие дипломатических отношений между странами он фактически выполнял функции посольства.

Ранее Сеул заявил, что внимательно следит за возможностью ракетного пуска в КНДР.