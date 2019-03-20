В Госдуме связали санкции Украины с предстоящими выборами

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Депутат Госдумы Дмитрий Белик выразил мнение, что введение Украиной санкций против нескольких сотен юридических и физических лиц из России связано с приближающимися выборами президента страны, передает RT.

Он отметил, что по соцопросам действующий президент Украины Петр Порошенко не может претендовать на первое место, в то время как до выборов остается десять дней.

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«Поэтому каждое его действие сегодня, каждый шаг и высказывание продиктовано желанием остаться президентом Украины еще на пять лет», — пояснил Белик.

Также депутат указал на связь с санкциями, которые 15 марта в отношении России ввели ЕС, США и Канада.

Ранее сообщалось, что сотни россиян попали под украинские санкции.