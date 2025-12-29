Россиянам рассказали, как мошенники обманывают криптодержателей с помощью Telegram

Мошеннические схемы в криптовалютной сфере, реализуемые через Telegram, продолжают расширяться и усложняться. Как рассказал «Газете.Ru» директор по коммуникациям криптовалютной биржи EXMO.ME Михаил Смирнов, Telegram остается одним из наиболее уязвимых каналов из-за отсутствия верификации большинства криптосервисов и широкой аудитории, не обладающей базовыми навыками цифровой безопасности.

По словам эксперта, пользователи часто не отличают легальные инструменты от мошеннических, что делает их уязвимыми для фишинга, фейковых обменников и схем социальной инженерии.

Специалист отмечает рост «криптофишинга» в Telegram: с ноября 2024 по январь 2025 года число вредоносных проектов, распространяющих зловредное ПО или фейковые инвестиционные предложения, увеличилось более чем на 2000%.

Чаще всего мошенники притворяются обменниками криптовалюты: создают сайты-клоны, оформляют Telegram-ботов, которые обещают «легкий обмен» или «особые условия», и заманивают пользователей на поддельные платформы.

Эксперт советует в первую очередь проверять доменное имя и историю криптообменника: мошеннические сайты часто используют адреса, внешне похожие на известные сервисы, но зарегистрированные недавно. Надежные платформы, как правило, представлены на агрегаторах курсов и мониторингах с публичной историей операций и отзывами пользователей. Отсутствие информации о сервисе за пределами Telegram-канала или бота считается тревожным признаком.

Кроме того, специалист рекомендует настороженно относиться к обещаниям «особых условий», отсутствия комиссий или фиксированного выгодного курса. Легальные обменники не просят переводить средства на личные кошельки и не ведут операции исключительно через Telegram. Отсутствие юридической информации, правил работы и полноценной службы поддержки значительно повышает риск столкнуться с мошенничеством.

Другой распространенный сценарий — фейковые инвестиционные каналы и группы, которые обещают высокий доход, быстрый рост вложений или «эксклюзивные» торги. После перевода средств жертвы теряют доступ к своим активам. Согласно исследованию, около 40% сообщений о криптовалюте в Telegram, опубликованных в 2023 году, были признаны мошенническими.

В группу повышенного риска чаще попадают начинающие инвесторы и пользователи без системного опыта работы с криптовалютой. Уязвимость повышают стремление к быстрому доходу, доверие к анонимным «экспертам» и ориентация на эмоциональные триггеры — скриншоты якобы успешных сделок, отчеты о «гарантированной прибыли» и давление через ограниченные по времени предложения. Отдельным фактором риска считается участие в закрытых Telegram-чатах без прозрачной информации об организаторах и юридическом статусе проекта.

С особой осторожностью стоит относиться к каналам, где запрещены комментарии, отсутствует критическая обратная связь или используются агрессивные призывы срочно переводить средства. Настораживать должны и предложения передать управление активами третьим лицам, а также просьбы продолжать общение исключительно в личных сообщениях. В подобных случаях риск потери средств существенно возрастает, поскольку механизмы защиты и возврата активов в криптосреде остаются крайне ограниченными.

Мошенники также применяют социальную инженерию: создают фейковые Telegram‑аккаунты «инфлюенсеров» или «экспертов», входят в доверие, заманивают в приватные группы с обещаниями прибыли. В ряде случаев используются боты, которые под видом верификации просят предоставить seed-фразу кошелька или перевести средства на «безопасный» адрес, после чего средства исчезают.

«Высока вероятность, что жертвой схемы станет обычный пользователь, не имеющий опыта в криптовалютах. При отсутствии базовых мер безопасности — как минимум двухфакторной аутентификации, проверенных кошельков, осторожности при участии в сомнительных «инвестициях» — риск потери средств возрастает многократно», — объяснил эксперт.

Уровень цифровой грамотности напрямую влияет на устойчивость пользователя к мошенническим схемам: чем ниже понимание принципов работы блокчейна, кошельков и базовых правил кибербезопасности, тем выше вероятность потери средств.

Наибольший практический эффект дают простые и системные меры — обучение распознаванию типичных мошеннических сценариев, использование аппаратных или официальных программных кошельков, включение двухфакторной аутентификации и привычка проверять источники информации через несколько независимых каналов.

Чтобы снизить риски, эксперт рекомендует не доверять каналам и ботам, особенно предлагающим «гарантированный доход» или «эксклюзивные условия». Крайне важно принимать решения о переводах вне платформ Telegram, используя официальные и проверенные биржи и кошельки. Также необходимо обязательно проверять URL сервисов вручную, избегать переходов по ссылкам из непроверенных источников. Специалист подчеркивает, что пользователям всегда следует использовать двухфакторную аутентификацию, аппаратные кошельки и резервные копии.

