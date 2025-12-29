Размер шрифта
Россиян предупредили об опасности подогрева сидений автомобиля

Врач Агаева: подогрев сидений автомобиля особенно опасен для мужчин
В осенне-зимний период многие люди регулярно пользуются подогревом сидений в машине. Безопасна ли такая привычка, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Агаева.

«Даже минимальный, но продолжительный подогрев сиденья увеличивает вероятность развития бесплодия у мужчин. При этом использование функции подогрева не провоцирует возникновение, например, простатита — воспаления предстательной железы или уретрита — воспаления мочеиспускательного канала», — рассказывает врач.

Для женщин тепловое воздействие является безопасным: не повышает риск бесплодия, не оказывает негативного влияния на протекание беременности, а также не способствует интенсивному росту бактерий, которые могут спровоцировать болезни мочеполовой сферы, например, цистит — воспаление мочевого пузыря и аднексит — воспаление маточных труб и яичников.

«В холодное время года люди обычно одеваются многослойно, поэтому при подогреве сидений могут столкнуться с проблемой прения области паха и ягодиц. Подобная ситуация способна не только привести к физическому дискомфорту на фоне повышенного потоотделения, но и стать причиной, например, кожного зуда либо контактного дерматита — воспалительной реакции кожи. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, как мужчинам, так и женщинам рекомендуется прогревать сиденье примерно за 15 минут до поездки», — уточняет Агаева.

