Парламент Гаити выступил за отставку кабмина страны

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Палата депутатов Гаити проголосовала за отставку премьер-министра страны Жан- Анри Сеана и его правительства. Об этом сообщает Haiti Libre.

По данным портала, это решение поддержали около 93 парламентариев.

Как отмечается, против отставки кабмина и премьера Гаити выступили шесть депутатов.

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При этом парламент намерен проинформировать президента Гаити Жовенеля Моиза о своем решении.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов на Гаити задержали граждан США.