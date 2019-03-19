Парламент Гаити выступил за отставку кабмина страны
Палата депутатов Гаити проголосовала за отставку премьер-министра страны Жан- Анри Сеана и его правительства. Об этом сообщает Haiti Libre.
По данным портала, это решение поддержали около 93 парламентариев.
Как отмечается, против отставки кабмина и премьера Гаити выступили шесть депутатов.
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При этом парламент намерен проинформировать президента Гаити Жовенеля Моиза о своем решении.
Ранее сообщалось, что в ходе протестов на Гаити задержали граждан США.