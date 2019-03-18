Путин пошутил про карьеру главы Крыма

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Представители Крыма попросили президента России Владимира Путина «не забирать» главу региона Сергея Аксенова с поста губернатора, передает ТАСС.

Представитель крымско-татарского населения пожаловался главе государства, что при нем уже сменилось десять руководителей Крыма.

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«Вы на что намекаете?» — шутливо спросил Путин.

Собеседник пояснил, что «каждый последующий для Крыма работал хуже предыдущего»

«Поэтому, ради бога, не забирайте от нас Сергея Валериевича», — сказал он.

Президент пообещал этого не делать.

«Ради бога, не будем забирать», — ответил Путин.

Ранее Путин пошутил про финансовые проблемы евреев.