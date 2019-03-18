Эксперт оценил слова Порошенко о скором возвращении Крыма в состав Украины

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что заявление президента Украины Петра Порошенко о скором возвращении Крыма в состав страны является частью предвыборной кампании. Мнением эксперта поинтересовался RT.

По мнению Брутера, «каждое» заявление Порошенко становится все более «безответственным». Он предположил, что президент говорит обо всем, «что попадется под руку» и рассчитывает таким образом «понравиться» избирателям за ограниченное время.

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«Что касается Крыма, жителям полуострова совершенно неинтересно мнение Порошенко», — заверил эксперт.

Ранее Порошенко пообещал вернуть Крым сразу после выборов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.