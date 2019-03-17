Трамп обрушился с критикой на «американского героя» Маккейна

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Президент США Дональд Трамп заявил, что «пятном» на репутации экс-сенатора Джона Маккейна было его решение поддержать реформу здравоохранения, которую проводил экс-президент Барак Обама. Об этом он написал в своем твиттере.

Такой оценкой Трамп отреагировал на заявление бывшего генерального солиситора Кеннет Стар, который заявил, что главным «пятном» на репутации Маккейна является его упоминание в докладе о предполагаемой связи президента с Россией. Также он назвал Маккейна «американским героем».

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Трамп подчеркнул, что Маккейн отказался наложить вето на реформу здравоохранения Обамы, хотя, по его словам, сам выступал против нее, когда она обсуждалась. Это президент назвал еще большим «пятном», чем упоминание в досье.

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