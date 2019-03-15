NYT: Бето О'Рурк может превратить Техас в «голубой штат» на выборах 2020 года

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Американский штат Техас может стать настоящим полем битвы для демократов на президентских выборах 2020 года, пишет The New York Times.

Из демократических кандидатов к реальности воплотить почти десятилетнюю мечту о «голубом» (то есть демократическом) Техасе ближе всего подошел Бето О'Рурк, пишет NYT. В этот штате во время промежуточных выборов в 2018 году он преуспел больше, чем любой другой демократ, несмотря на итоговое поражением республиканцу Теду Крузу.

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Техас не самый благоприятный для демократов штат. Однако в преддверии выборов 2020 года они имеют наиболее очевидные преимущества за счет мобилизации дополнительных избирателей, а также тенденции тяготения к демократам в эпоху Трампа. В частности, кандидаты-демократы могут задействовать потенциал латиноамериканских избирателей, которые в среднем голосуют не очень активно.

Очевидно, что у демократов есть дополнительный бонус, если они смогут объединить успехи на промежуточных выборах с улучшением ситуации с латиноамериканскими избирателями посредством более высокой явки, пишет NYT.

Тем не менее, предположения о том, что мобилизация латиноамериканцев коренным образом изменит электорат демократов и в ближайшее время давняя мечта демократов станет явью и Техас превратится в «голубой штат», является преждевременным, добавляет издание.