СБУ ответила на обвинения в прослушке кандидатов в президенты

Служба безопасности Украины организовала «прослушки» в Киеве на законных основаниях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

По словам полиции, мера не имеет отношения к кандидатам в президенты.

«Полицейские установили, что сотрудники СБУ, действительно, проводят оперативно-технические мероприятия по указанному адресу, однако они никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением», – говорится в сообщении Нацполиции.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что следователи проверяют информацию о прослушке офиса кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.