Китайская компания предложила клиентам прямой доступ к Трампу

Одна из компаний-спонсоров президентской кампании Дональда Трампа предлагает клиентам из Китая возможность пообщаться и сфотографироваться с президентом США, сообщает Associated Press.

Как отмечается, клиентам китайской консалтинговой фирмы предлагают также получить доступ в один из частных клуба Трампа в Палм-Бич во Флориде.

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Суть претензий активистов и СМИ заключается в возможных этических противоречиях, связанных с тем, что Трамп продолжает владеть и управлять частным клубом, члены и гости которого могут общаться с президентом Соединенных Штатов и его семьей, друзьями, сотрудниками Белого дома и членами его кабинета.

Помощники, которые сопровождают президента в частых поездках в клуб, всегда отмечают возникшие трудности из-за гостей с почти неограниченным доступом, которые могут вносить политические предложения и делиться необычными идеями, начиная с преимуществ автомобилей на ядерном топливе, заканчивая планами мира на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ писали, что эпоха Трампа может продлиться 30 лет.