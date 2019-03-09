В МИД Венесуэлы раскритиковали США за «праздник» по поводу отключения электроэнергии
Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса раскритиковал политиков из окружения американского президента Дональда Трампа в связи с отключением электричества на территории страны. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам Арреаса, в самой стране сообщение об отключении электроэнергии восприняли спокойно, в настоящее время сотрудники национальной корпорации по электроэнергетике делают все возможное для устранения проблемы.
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«…окружение Дональда Трампа устроило праздник, наслаждаясь неосторожным искажением (ситуации. — Газета.Ru), несмотря на то, что переживают венесуэльцы», — заявил Арреаса.
Ранее в Венесуэле объявили выходной из-за отключения электроэнергии.