В МИД Венесуэлы раскритиковали США за «праздник» по поводу отключения электроэнергии

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Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса раскритиковал политиков из окружения американского президента Дональда Трампа в связи с отключением электричества на территории страны. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Арреаса, в самой стране сообщение об отключении электроэнергии восприняли спокойно, в настоящее время сотрудники национальной корпорации по электроэнергетике делают все возможное для устранения проблемы.

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«…окружение Дональда Трампа устроило праздник, наслаждаясь неосторожным искажением (ситуации. — Газета.Ru), несмотря на то, что переживают венесуэльцы», — заявил Арреаса.

Ранее в Венесуэле объявили выходной из-за отключения электроэнергии.