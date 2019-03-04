Трамп связал провал саммита с КНДР и слушания с его экс-адвокатом в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп полагает, что Демократическая партия намеренно организовала слушания с его экс-адвокатом Майклом Коэном в Конгрессе по делу предполагаемых связях Трампа с Россией в то время, когда он находился за рубежом. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, подобные внутриполитические мероприятия никогда прежде не проводились в то время, когда глава государства находится за границей на важных переговорах, и могли способствовать провалу саммита США-КНДР.

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«Открытые слушания демократов с участием осужденного лжеца и мошенника во время важных ядерных переговоров с Северной Кореей — это, вероятно, новое дно в американской политике, и это могло способствовать «уходу», — написал Трамп.

Такое стечение обстоятельств американский лидер охарактеризовал как «позор».

Ранее сообщалось, что Коэна вновь заподозрили во лжи Конгрессу.