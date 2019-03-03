США пытаются создать коалицию для смены власти в Венесуэле
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон стремится создать коалицию для смены власти в Венесуэле, передает РИА «Новости».
Он отметил, что США пытаются собрать поддержку для мирной передачи власти от президента Николаса Мадуро к оппозиционеру Хуану Гуаидо.
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«Я бы хотел видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем собрать, чтобы сменить весь коррумпированный режим. Это мы и пытаемся сделать», — сказал Болтон.
Ранее Хуан Гуайдо призвал своих сторонников принять участие в протестных акциях против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро 4 и 5 марта.