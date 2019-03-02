Лавров заявил о готовности к диалогу с США по Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Москва готова к консультациям по теме Венесуэлы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Глава МИД России отметил, что при таких консультациях стороны должны неукоснительно следовать принципам Устава ООН.
«В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций по венесуэльской тематике указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять свое будущее», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Ранее в США заявили, что Вашингтон ведет переговоры с Россией по ситуации в Венесуэле.